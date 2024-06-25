شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن المدينة الطبية بـ جامعة عين شمس مشروعا بدأ العمل فيه منذ تولى منصب عميد كلية الهندسة بـ جامعة عين شمس واعداد تصميمات المدينة وتم وضع خطط عمل وضم لحدائق مجاورة لتكون داخل اسوار المدينة الطبية.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن المستشفيات الجامعية ليست للعلاج فقط، وإنما للتعليم والبحث العلمى، ولها أهمية كبيرة فى التطوير والتحديث، موضحاً أن هناك طفرة فى النشر الدولى والبحث العلمى فى مصر، التى أصبحت الدولة رقم 1 بأفريقيا.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بجامعة عين شمس على هامش افتتاح تطوير وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس، أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور التدريب للشباب الدارسين فى كليات الطب والدور الهام لعلاج المواطن المصرى فى المستشفيات.

وأشار إلى أنه مع افتتاح تطوير وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس نحتاج الوصول ل500 وحدة للسكتة الدماغية على مستوى مصر وأكثر لانقاذ المرضى بشكل سريع، موضحا أن وحدة اليوم المقرر افتتاحها بعد قليل، أول وحدة متكاملة، والمريض لا يحتاج أى خدمة أو دعم خارج الوحدة لإجراء طبى آخر، مشيدا بمساهمة المجتمع المدنى والمؤسسات الخيرية الداعمة للمستشفيات والمدينة الطبية بجامعة عين شمس.