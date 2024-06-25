رئيس الوزراء: أوقفنا تصدير الغاز في الصيف ولجأنا للاستيراد لتغطية الاستهلاك المتزايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دول الجوار خلال فصل الصيف.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن ذلك هدفه تلبية احتياجات تشغيل محطات إنتاج الكهرباء المتزايدة بشكل كبير خلال فترة الصيف بسبب الموجات الحارة غير المسبوقة التي تتعرض لها مصر.

وأضاف رئيس الوزراء: في الشتاء بيكون عندنا فائض نقدر نصدره، لكن مع الصيف وزيادة الطلب والاستهلاك توقفنا عن التصدير في الصيف وبقينا نستورد من دول الجوار حجم لا بأس به عشان نغطي بيه احتياجات الدولة المصرية.