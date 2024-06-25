بسبب خناقة المول.. طلب جديد من دفاع فرد الأمن في اتهام إمام عاشور بالاعتداء عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تقدم المحامي علي فايز دفاع عبد الله مصطفى فرد الأمن، الذي يتهم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بالاعتداء عليه، بطلب إلى رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد؛ بتعديل القيد والوصف.

وطلب "فايز" معاقبة اللاعب إمام عاشور وفقاً بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات، وذكر في الطلب أن "عاشور"، وآخرين قاموا بالتجمهر وفرض السيطرة واستخدام العنف والتلويح به والتجمهر والبلطجة ضد عبد الله مصطفى فرد الأمن، بدون وجه حق بناء على طلب موكله.

وقال الدفاع أمام النيابة، إن صحة هذا الادعاء ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة بالإضافة إلى فلاشة سيقدمها للمحكمة مطالباً النيابة العامة، الحريصة على حماية المجتمع بسرعة القبض على الأشخاص الذين كانوا بصحبة إمام عاشور داخل المول.

وشهدت التحقيقات تضارب أقوال ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور، بأقوال أفراد الأمن ومدير أمن المول؛ حيث ذكرت زوجة إمام عاشور في التحقيقات التي تجريها النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي، وبإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، أنها كانت متواجدة في السينما داخل المول الشهير برفقة صديقاتها وأقاربها وأثناء ذلك قام أحد رواد السينما بالتحرش بها لفظيا وقامت بالاستغاثة بأحد أفراد الأمن في المول وأخبرته بما حدث معها إلا أنه لم يستجب لها فقامت بالاتصال بزوجها إمام عاشور.

وأنها عقب خروجها من المول انتظرت قرابة 30 دقيقة في سيارتها حتى حضر إمام عاشور بين الساعة السادسة والسابعة صباحا وحدثت واقعة تشاجره مع أفراد الأمن الذين لم يستجيبوا لشكوى زوجته لتعرضها للتحرش من بعض الشباب.

وقال مدير أمن المول ومشرف الأمن المجني عليه وكافة أفراد الأمن الإداري في محيط السينما التي كانت بها زوجة إمام عاشور أنهم لم يتلقوا منها أو من أي سيدة أخرى أية شكاوى أو بلاغات بتعرضها للتحرش أو المعاكسة، ومازالت التحقيقات مستمرة.