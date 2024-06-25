حشيش وهيدرو بمليون جنيه.. سقوط عنصرين إجراميين في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بحوزتهما كمية من "الحشيش والهيدرو" في منطقة السلام بالقاهرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ومديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (عنصرين إجراميين- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام)، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.100 مليون جنيه تقريباً ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لحائزي ومتجري المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامي على المجتمع.