السطو على صيدلية مصر.. ومباحث العجوزة تضبط 4 متهمين في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضاقت به الأحوال وتكالبت عليه الديون فقرر التفتيش في دفاتره القديمة. خطة شيطانية تخمرت في عقله قصَّ تفاصيلها على 3 آخرين انتهت بهم خلف القضبان.

العقل المدبر اجتمع بثلاثة آخرين طالبهم بالتركيز فيما سيخبرهم به "احنا هنسرق الصيدلية اللي شغال فيها". للوهلة الأولى أصيب الثلاثة بصدمة "يابني الصيدلية كلها كاميرات هندخل ونطلع منها ازاي؟!".

في وقت متأخر من الليل نفذ الثلاثة عملة سطو على فرع صيدلية مصر بمنطقة العجوزة وسط الجيزة، واستولوا على 90 ألف جنيه ولاذوا بالفرار.

فريق بحث قاده العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال عكف على فحص كاميرات المراقبة بالصيدلية والشوارع المحيطة لرصد خط سير الجناة ومن ثم تتبعهم.

في أقل من 24 ساعة، نجح المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة في تحديد هوية المتهمين وانطلقت مأمرويات بقيادة الرائد مصطفى عرفة معاون أول القسم أسفرت عن ضبط الثلاثة وأرشدوا عن العقل المدبر والأسلحة المستخدمة.

أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهمون بجريمتهم واعترفوا تفصيليا بملابسات الواقعة وتم إعادة المبلغ المستولى عليه.