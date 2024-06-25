ماتت أثناء ممارسة الجنس فتركها تتعفن.. ماذا حدث داخل شقة الدقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

علاقة غير شرعية جمعة شاب وفتاة في العشرينات من العمر، تكررت لقاءات العشيقين خلف جدران شقة بالدقي لتأتي النهاية بشكل صادم.

داخل مكتبه القريب من كورنيش النيل، يمكث العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال على مقعده الوثير يفحص قضية قيد البحث جنبًا إلى مراجعته عن نشاط ضباطه في الأقسام الواقعة في نطاقه الجغرافي.

سيناريو يومي اعتاد عليه "حجازي" لكن مكالمة هاتفية بدلت أحداثه "الأهالي بلغوا النجدة ان في ريحة وحشة طالعة من شقة في الدقي".

لم يحتاج رئيس القطاع هادئ الطبع إلى مزيد من التفاصيل، بخبرة السنين جمع متعلقاته وغادر مكتبه "قول للسواق يحضر لي العربية".

طوال الطريق من مقر إدارة المباحث الجنائية لقطاع الشمال إلى محل البلاغ تابع العميد عمرو حجازي تفاصيل المعاينة الأولية مع المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي موجها بفرض كردون أمني بمحيط العقار.

المعاينة بينت أن جثة المتوفاة في حالة تعفن مع رصد بعثرة في محتويات الشقة ليدرك حينها الضباط أنهم أمام شبهة جنائية لاسيما أن صاحبة الجثة ليست مسنة بل في ريعان شبابها.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة كشفت عن المستور. الضحية فارقت الحياة في أثناء ممارستها الجنس مع شاب تجمعهما علاقة آثمة، فما كان منه إلا استولى على أموالها ومتعلقاتها الشخصية ولاذ بالهرب.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد وحيد معاون مباحث الدقي من ضبط المتهم وأقر بصحة التحريات وأرشد عن المسروقات "السر الإلهي طلع واحنا مع بعض وخوفت تحصلي مشاكل فهربت".