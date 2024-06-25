مباحث العجوزة تكشر عن أنيابها.. رحلة سقوط عصابة السطو على صيدلية مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بفرد خرطوش وسكين نفذ 3 أشخاص عملة سرقة بالإكراه لأحد فروع صيدليات مصر تحديدًا بمنطقة العجوزة. الجناة ظنوا أن فعلتهم ستمر مرور الكرام ولن ينكشف أمرهم لكن مباحث العجوزة كانت لهم بالمرصاد ومنحتهم "كلبشات" حرموا معها من نسيم الحرية.

أول أمس الأحد اتصل صيدلي بشرطة النجدة يستغيث بصوت تملك الرعب من صاحبه "إلحقوني الصيدلية اتسرقت".

كلمات الصيدلي المغلوب لأمره وجدت استجابة سريعة من ضباط المباحث برئاسة اللواء محمد الشرقاوي واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية.

المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة انطلق إلى الصيدلية محل البلاغ على رأس قوة أمنية موجها معاونيه بتفريغ كاميرات المراقبة وتحديد خطوط سير المتهمين.

رئيس المباحث أنصت إلى رواية الصيدلي مع التركيز على وصفه للجناة "3 دخلوا عليا بخرطوش وسكينة.. فتحوا درج الكاشير وأخدوا 100 ألف جنيه و4 هواتف محمول".

مع انتهاء أقوال المبلغ، انطق ضباط المباحث تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال لجمع المعلومات ومطاردة مرتكبي الحادث في الأماكن التي يترددون عليها.

ساعات قليلة اكتملت معها الصورة، عامل توصيل طلبات "دليفري" يدعى "حسن" 37 سنة، دبر للحادث مستعينًا بثلاثة آخرين هم: "مصطفى. ه" ٣٦ سنة، حداد سبق اتهامه في ٧ قضايا، و"أحمد. م" ٢٠ سنة طالب و"عبد الرحمن. أ" ١٩ سنة قائد الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

بتقنين الإجراءات تمكن النقيبان محمود أبو العز وأحمد منتصر معاوني مباحث العجوزة من ضبط المتهمين تباعًا وبحوزتهم سلاح ناري "فرد خرطوش و3 طلقات" وسكين ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وأرشدوا عن المبلغ والهواتف المسروقة.