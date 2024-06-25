طبيب سوداني يروج لـ"ختان الإناث".. و3 جهات تتحرك لملاحقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع الإعلان عن عمليات الختان، في أعقاب نشر طبيب أجنبي لإعلان عن إجراء عمليات "ختان" في فيصل بالجيزة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن قيام أحد الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عبدالعظيم، بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.

وروجت صفحة تحمل اسم "الدكتور الصادق إسماعيل" بإجراء عمليات ختان للإناث في منشور، قبل أن يجري حذفه لاحقا بعد تواصل إحدى السيدات على رقم "الواتسآب" الذي أرفقه بمنشوره، والتي أكدت ترحيبه بإجراء عملية ختان لابنتها.

وأوضح أنه جرى بالتواصل مع صاحب الإعلان وتبين أنه "لا يوجد سجل بالاسم أو مكان ممارسة، ومع ذلك تواصلنا ورد علينا"، لافتا إلى توجيه خطاب للنائب العام للتحقيق والحفاظ على الصحة العامة واحترام أحكام القانون.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن وزير الصحة وجه بمتابعة تلك المسألة بعد واقعة ختان الإناث من جانب أحد الوافدين، خاصة وأن القانون يحدد ضوابط لممارسة مهنة الطب، مشيرا إلى أن الطبيب المتهم ليس مقيدا في الجهات الرسمية وعقوبته تصل إلى الحبس سنتين، كما يعاقب قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات لمن أجرى عمليات ختان الإناث.

وأكد أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أن اللجنة ستتابع البلاغات التي قدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة بشأن إعلانات إجراء الختان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة متابعة تطبيق القانون على المصريين والوافدين الأجانب.

كما أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ الجهات المختصة في واقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000، لطبيب "أجنبي" من إحدى دول الجوار، يدعو لإجراء "جريمة ختان الإناث" في المنزل، مروجًا ذلك على صفحته الشخصية.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه فور رصد الواقعة على فيسبوك، تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأشارت إلى إبلاغ النيابة العامة، ومحافظ الجيزة كون الواقعة بمنطقة فيصل، كما تم إبلاغ وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بهدف سرعة التدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط هذا الطبيب ووقف جريمة لختان الإناث سواء للأطفال المصريين، أو أطفال "ضيوف مصر".