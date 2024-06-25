بتهمة تقديم محتوى فاضح.. قرار جديد ضد البلوجر أماني السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القاهرة الجديدة، إحالة البلوجر أماني السورية لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم محتوى فاضح بغرض زيادة الأرباح إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وقدم مقيم الدعوى ضد أماني السورية مستندات لهيئة للمحكمة تدين المتهمة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وصور من صفحتها وإدانتها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محامي بالنقض تقدم ببلاغ ضد البلوجر "أماني السورية" التي تظهر على المنصات المختلفه لتنشر فسادها وهي تقيم على أرض مصر بشكل غير شرعي لتقوم بارتكاب جرائم معلوماتية متعددة منها التحايل الإلكتروني والتشهير والاتجار بالبشر واساءة استخدام الشبكة العنكبوتية، وذلك لأهداف تتعلق بالرغبة في زيادة عدد المتابعين وزيادة الأرباح بشكل غير قانوني.