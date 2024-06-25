"مش ناوي تنزل تشتغل".. عامل يمزق "أم العيال" بـ5 طعنات في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مع انضمامه إلى قائمة طويلة يبحث أفرادها عن مصدر دخل لتلبية احتياجات أسرهم، ازدادت خلافات عامل مع زوجته، بات الشجار محركًا أساسيا لحياتهما اليومية حتى قرر أحدهما إسدال لستار عن حياة الثاني.

في وقت متأخر من الليل، ارتفعت أصوات شجار مصدره شقة "أبلة فايزة" -كما تناديها جارتها- بدا أن الزوجين هما طرفي المشاجرة خاصة مع ترديد الزوجة "هتفضل قاعد كده لا شغل ولا مشغلة؟".

بعد لحظات صرخت السيدة الأربعينية "إلحقوني يا ناس.. جوزي عايز يقتلني.. ضربني بالسكينة" وذلك بعد مطالبتها له بالبحث عن عمل يتشل الأسرة من ويلات الفقر ليهرع الجيران إلى الشقة البسيطة بحي بولاق الدكرور غرب الجيزة.

مشهد صادم وقعت عليه أنظار قاطني العقار، جارتهم فايزة أحمد جمعة تسيل منها الدماء ولا تنطق إلا بجملة واحدة "قولوا لعيالي أبوكم قتل أمكم".

أسرع الأهالي بنقلها إلى مستشفى إمبابة العام لكنها فارقت الحياة بقسم الاستقبال نتيجة فقدها كمية كبيرة من الدماء جراء تلقيها 5 طعنات نافذة سددها لها زوجها الذي لاذ بالهرب.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه ضباط مباحث بولاق الدكرور بقيادة المقدم محمد نجيب بسرعة ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة بينما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.