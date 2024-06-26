المتحدة للخدمات الإعلامية: اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الكهرباء بمقرات الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المقرات التابعة لها من استديوهات ومكاتب إدارية.

وقالت الشركة في بيانها، الأربعاء، أن ذلك إيماناً بدورها الوطني في المساهمة بجزء بسيط في تجاوز أي تحديات تواجه الدولة المصرية.

وأكد الشركة المتحدة التزامها منذ عدة سنوات في الترشيد واتباع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة في التشغيل والإنتاج حفاظاً على الموارد الوطنية المستخدمة في توليد الطاقة واستهلاكها.

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