أخبار مصر

3 قنوات إخبارية وارتقاء بجودة المحتوى.. إنجازات الشركة المتحدة فى وقت قياسى.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قنوات إخبارية وارتقاء بجودة المحتوى.. إنجازات الشركة المتحدة فى وقت قياسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:47 م

استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تأسيس 3 قنوات إخبارية محلية وأقليمية منذ نشأتها، (إكسترا - إكسترا لايف - القاهرة الإخبارية)، ⁠يعمل بها أكثر من 130مذيعا ومقدم برامج مصرى، منهم 70 من المواهب الشابة الصاعدة.


و⁠استطاعت القاهرة الإخبارية، أن تتواجد على خريطة القنوات الإخبارية العالمية فى وقت قياسى عن طريق (⁠شبكة مراسلين فى 42 دولة - ⁠عدد 3 مكاتب خارجية (واشنطن - لندن - بيروت) - ⁠يعمل بالقطاع أكثر من 1500 عامل، و⁠فتح السوق لأكثر من 50 شركة متنوعة، ⁠الارتقاء بجودة المحتوى المقدم ليكون طبقًا للمعايير العالمية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements