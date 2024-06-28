رواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. وظائف جديدة بـ 12 محافظة - (الشروط والتقديم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي توفر من خلالها عدد من فرص العمل للشباب في المحافظات المختلفة، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، ومنها فرص عمل في محافظة القاهرة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، فإنها تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 3162 وظائف وفرص عمل متوفرة بعدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وتراوحت رواتب فرص العمل الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل في القاهرة ما بين 6000 جنيه وصولًا إلى 8000 جنيه، وبعض فرص العمل الأخرى يُحدد فيها الراتب وفقًا للمقابلة.

وتأتي فرص عمل الوزارة، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، وتأمين صحي واجتماعي.

وجاءت تخصصات فرص العمل الجديدة، كالآتي:

مسئول ائتمان.

مسئول سلامة وصحة مهنية.

محاسبين.

بائعين.

مشرف خطوط إنتاج.

منسقين ميدانيين.

باحث إجتماعى.

أخصائى تمويل.

عضو فريق.

مهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى وزراعى.

سكرتارية وأعمال إدارية.

أمين مخازن.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

دليفرى وتسليم.

بودى جارد.

تدخل سريع.

مندوبين مبيعات.

ومراقبين جودة.

بائعين.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة بجميع الأقسام.

عمال انتاج.

عمال نظافة.

تخصصات أخرى.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، فرص العمل المتاحة في محافظة القاهرة، كالتالي:

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وأتاحت "العمل"، التقديم على فرص العمل الجديدة من اليوم وحتى نهاية يوليو المقبل، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

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