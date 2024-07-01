"طبيبة وحصلت أزمة في حفل الزفاف".. من هي نيرفين فريد زوجة محمود الخطيب؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهد حفل تدشين النادي الأهلي لمشروع القرن الذي عقد يوم 4 يونيو بمدينة الشيخ زايد، لقطة مؤثرة لنيرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

والتقطت عدسات الكاميرات لقطة مؤثرة لزوجة محمود الخطيب نيرفين فريد، بعد أن تساقطت دموعها، حينما قال محمود الخطيب خلال الحفل: ""أتمنى أحضر ماتش للأهلي في الاستاد الخاص به، حتى إذا كنت قعيدا".

من هي نيرفين فريد؟

تدعى نيرفين فريق متولي الشعراوي، من مواليد القاهرة عام 1967، والدها اللواء فريد متولي أحد أبطال حرب أكتوبر.

وحصلت نيرفين فريد على بكالوريوس طب الأسنان من جامعة القاهرة، وبدأت في ممارسة حياتها العملية عقب التخرج مباشرة، إلا أنها قررت التقاعد وعدم العمل عقب زواجها من نجم النادي الأهلي محمود الخطيب.

أقيم حفل زفاف نجم النادي الأهلي محمود الخطيب على نيرفين فريد، في 21 يوليو 1982، في حفل زفاف حضره الكثير من نجوم كرة القدم في مصر، وأنجبت نيرفين من محمود الخطيب ثلاث بنات "رنا، ندا ونور".

وتحدث الخطيب في لقاء تليفزيوني في وقت سابق عبر قناة "cbc" في برنامج "صاحبة السعادة": "بأنه قام بدعوة 500 فرد فقط لحفل الزفاف، ولكنه تفاجأ بحضور ثلاثة أضعاف هذا الرقم خلال حفل الزفاف، ليصل عدد الحضور في حفل الزفاف إلى 1500 فرد، ورفضت إدارة الفندق الذي أقيم فيه الحفل، الحصول على 16 ألف جنيه نظير تقديم الخدمة لألف فرد زيادة، 16 جنيه على كل فرد بعد الخصم، وهو ما رفضته إدارة الفندق".

وقال الخطيب خلال فيلم تسجيلي له بعنوان "بيبو" تم عرضه على قناة "dmc": "من نعم الله علي، أن نيرفين فريد هي زوجته".

ويصف محمود الخطيب والدة زوجته بأنها مثل والدته، حيث قال في حوار سابق له: "حماتي تعتبر أمي الثانية".

وأكد محمود الخطيب في لقاء مع "صاحبة السعادة"‘ على إعجابه الشديد بإنضباط والد زوجته اللواء فريد متولي قائلاً: "عندما جلست معه، اطمنت وشعرت بأن هذا المزل كويس وعلى قدر كبير من الاحترام".