"بعد صراع مع المرض".. وفاة لاعب الإسماعيلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

توفى مساء اليوم الأحد، اللاعب الزامبي جاستن شونجا، لاعب الإسماعيلي السابق ونجران السعودي.

ورحل شونجا عن عالمنا، عن عمر يناهز 27 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكان النادي الإسماعيلي قد تعاقد مع شونجا في سبتمبر 2021، قبل أن يتم فسخ التعاقد معه في سبتمبر من العام ذاته.

والجدير بالذكر أن شونجا، لم يشارك خلال فترة تواجده مع الإٍسماعيلي سوى في 4 مباريات فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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