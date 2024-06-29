تسبب بغلق المياه في عدد من الشوارع.. الجيزة: كسر مفاجئ بإحدى خطوط المياه بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن وقوع كسر مفاجئ بخط المياه الكائن بشارع السد العالي بمنطقة ميدان فيني بحي الدقي، والذي تسبب في غلق المياه عن عددًا من الشوارع المحيطة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الدقي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة؛ لسرعة إجراء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتضررة بالانقطاع.

وتابع محافظ الجيزة، جهود الإصلاح والتي بدأت بالدفع بعدد 7 شفاطات من شركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل لشفط المياه الناتجة عن الكسر المفاجئ لعدم إعاقة الحركة المرورية، وتم توجيه فرق الاصلاح؛ لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة للخط.

وشدد راشد على ضرورة المتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية.

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