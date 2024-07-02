شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية فى صدارة الهدافين قبل مباريات اليوم فى الجولة الـ"29" للدوري والان مع تفاصيل الخبر

يتساوى حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة، والكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز في صدارة جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل مباريات اليوم الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وتستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة إنبى مع المقاولون العرب، فيما تقام مباراة سموحة وبيراميدز بقرار من رابطة الأندية المحترفة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيداً خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك مازال فى الصدارة بعدما سجل 12 هدفاً و 2 أسيست في 26 مباراة في الدوري.

قائمة هدافى الدوري المصري

1_حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2_ مايلى ، بيراميدز ، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 10 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف.