نتنياهو: المرحلة الرئيسية من الحرب ضد "حماس" ستنتهي قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب-( د ب أ):

يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المرحلة الرئيسية من الحرب ضد حركة حماس الإسلامية في قطاع غزة ستنتهي قريبا.

وقال في القدس خلال حفل استقبال لطلاب أكاديمية الدفاع الوطني: "نحن نتحرك نحو نهاية مرحلة تفكيك جيش حماس الإرهابي. سنواصل محاربة فلوله".

وكان نتنياهو قد زار في وقت سابق فرقة غزة، المنتشرة حاليا في مدينة رفح جنوب القطاع. وقال إنه رأى "تقدما كبيرا جدا" هناك.

وتقصف إسرائيل غزة منذ شهور وبدأت هجوما بريا بعد هجوم حماس الجماعي في 7 أكتوبر. واستشهد ما لا يقل عن 37 ألفا و765 فلسطينيا وأصيب 86 ألفا و429 آخرون في غزة منذ ذلك الحين، وفقا لهيئة الصحة الفلسطينية.

وتشير كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الهجوم البري الكبير للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قد ينتهي قريبا.

وكثيرا ما أشار نتنياهو ومسؤولون عسكريون كبار إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في مواقع استراتيجية في المنطقة الساحلية المغلقة حتى بعد مرحلة القتال العنيف. وسيشمل ذلك في المقام الأول ما يسمى بمحور فيلادلفيا، وهو شريط ضيق بطول 14 كيلومترا يمتد على طول الحدود مع مصر بالقرب من رفح على جانب غزة.

وفي وقت سابق يوم الإثنين، تم إطلاق حوالي 20 صاروخا على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، مع رد المدفعية الإسرائيلية، حسبما قال الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أنه تم اعتراض بعض الصواريخ بينما سقط البعض الآخر في الريف المفتوح. ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مواقع قريبة من الحدود لمطالبة السكان بالبحث عن مأوى. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على مواقع الإطلاق بالمدفعية.

وكانت الهجمات الأعنف منذ بعض الوقت، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وتم إطلاق آلاف الصواريخ في الأشهر الأولى من الحرب على أهداف إسرائيلية بعيدة مثل تل أبيب والقدس. ومنذ ذلك الحين انخفضت وتيرة الهجمات.