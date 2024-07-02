شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تحرير 10 محاضر لمحال غير ملتزمة بالمواعيد المقررة للغلق بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة تحرير 10 محاضر غلق لمحال عامة غير ملتزمة بالمواعيد المقررة للغلق بشوارع اللبيني فيصل والملك فيصل الرئيسي نطاق حي الهرم.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدورى لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، التى سيتم العمل بها حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

وشدد محافظ الجيزة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، مشيرًا إلى أن القرار راعى تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

وناشد المحافظ أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والورش، والكافيهات، والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وجاءت التوقيتات الجديدة وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية على النحو التالى:

أولًا: تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانيًا: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

ثالثًا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

رابعًا: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حالياً في التوقيتات الصيفية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم.

خامسًا: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.