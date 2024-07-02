الرئيس الفنزويلي: الأربعاء المقبل سنستأنف المحادثات مع الحكومة الأميركية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "أننا قبلنا مقترحا باستئناف المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية"، وفق ما نقت عنه وكالة "رويترز".

وكشف أن "الأربعاء المقبل ستستأنف المحادثات مع الحكومة الأميركية حول الالتزام بالاتفاقات الموقعة في قطر".

وتأتي هذه الخطوة قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، ورغم إعادة واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي.

وتتمتع فنزويلا بأكبر احتياطي مثبت من النفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع بشكل حاد بعد أعوام من العقوبات وسوء الإدارة لهذا القطاع الحيوي.

وكانت الولايات المتحدة علقت بعض العقوبات المفروضة على كراكاس، بعد موافقة حكومة مادورو والمعارضة في تشرين الأول على إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 2024، بحضور مراقبين دوليين.