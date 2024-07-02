شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد اختبارات للكرة النسائية نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

قرر قطاع الناشئين والاكاديميات بنادى الزمالك برئاسة بدر حامد، إقامة اختبارات للكرة النسائية بالنادى لتكوين 4 فرق تنافس فى الموسم الجديد.

ومن المقرر إقامة الاختبارات نهاية يوليو الجارى، على أن يتم عقب الاختبارات تكوين فريق اول، بالإضافة إلى 3 فرق ناشئين، وفقا للتعليمات التى تلقاها الزمالك من اتحاد الكرة.

وتولى عادل حسين منصب المدير الفنى لفريق الكرة النسائية بالزمالك خلال الساعات الماضية، وتم بالفعل التعاقد مع أكثر من لاعبة من أندية أخرى، حيث نجح الزمالك فى الاتفاق مع آية إبراهيم، لاعبة توت عنخ أمون السابقة، والتى رفضت عروض من أندية أخرى رغبة فى الانضمام للزمالك.

كما حصل نادى الزمالك على توقيع نعمة سيد حارسة مرمى فريق توت عنخ آمون لكرة القدم النسائية السابقة، والراحلة عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديدًا مع انتهاء ماراثون بطولتى الدورى وكأس مصر للسيدات، وأنهى الزمالك اتفاقه مع الحارسة الشابة لتمثيله، تمهيدًا للتعاقد معها خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع ظهور الفريق النسائى بالقلعة البيضاء للنور.

وقال بدر حامد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن إيقاف القيد على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ليس له علاقة بتكوين فريق الكرة النسائية وقيد لاعبات فيها، مضيفا أن ملف القيد مختلف عن ملف الكرة النسائية قائلا، "الكرة النسائية ملوش علاقة بإيقاف القيد".