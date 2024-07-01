شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق التعليم والتدريب المزدوج للمهن بالجيزة.. 225 درجة لفنى إلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة الجيزة، عن تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن، وذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والفنية (التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي).

وفيما يلي تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2024 / 2025.

-225 درجة لفني إلكترونيات (بنين فقط).

-223 درجة لفني ميكا ترونيك السيارات (بنين فقط).

-220 درجة لفني صيانة وتحكم صناعي (بنين فقط).

-220 درجة لفني بناء لوحات كهربائية (بنين فقط).

-215 درجة لفني تبريد وتكييف (بنين فقط).

-225 درجة لمساعد فني إداري (بنين وبنات).

-208 درجات لفني التجارة الحديثة (بنين وبنات).

-220 درجة لفني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة (بنين فقط) والديزل.

-200 درجة لفني صناعات غذائية (مشترك).

-205 درجات لفنى تشغيل معادن (بنين فقط).

- 205 درجات لفني طاهي (بنين وبنات).

-200 درجة لفني مشرف غرف (بنين وبنات).

-200 درجة لفني مضيف (بنين وبنات).

-210 درجات لفنى صيانة ميكانيكية (بنين فقط).

-200 درجة لفني طباعة (ورق) بنين فقط.

-225 درجة لفني شبكات الحاسب (بنين – بنات).

-205 درجات لفني لحام وتشكيل المعادن.

-200 درجة لوجبات سريعة (بنين – بنات).

-200 درجة لفني ملابس جاهزة (بنين – بنات).

واعتمد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025، بحد أدنى 225 درجة للقبول بالثانوي العام، و140 درجة للثانوي العام خاص عربي والمنازل، و190 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات.

وحدد اللواء أحمد راشد التنسيق للتعليم الصناعي بـ235 درجة لكلًا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين وإعداد مهنى 230 درجة)، و230 درجة لكلًا من (طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين، طباعة الهرم).

واعتمد 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و230 درجة لكلا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية)، و220 درجة لكلًا من (الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة).