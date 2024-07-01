شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: فرص استثمارية واعدة بقطاع السياحة الخضراء على البحرين الأحمر والمتوسط والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قطاع السياحة الخضراء على البحرين الأحمر والمتوسط من ضمن القطاعات الاستثمارية الواعدة، وان العمل في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في مصر جعلها من القطاعات الواعدة.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة أن المناطق السياحية فى البحرين الأحمر والمتوسط لها موقع استراتيجي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو الامر الذى يشجع المزيد من الاستثمارات الخضراء في الطبيعة، وهى المستقبل، حيث انه بدأت مصر خطوة مهمة فى هذا السباق، وهى طرح ساحل البحر الأحمر لاشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية ختاك، كما تم تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع بعض شركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.



