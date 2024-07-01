شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، وبرفقتها المستشار كيث كيركهام والمستشارة إليزابيث ستراتون من السفارة الأمريكية، وذلك بمقر الوكالة.

وتباحث الجانبان مجالات التعاون والاهتمامات المشتركة بين وكالة الفضاء المصرية والشركات والجهات المعنية بـ تكنولوجيا الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لـ وكالة الفضاء المصرية، قد كشف فى وقت سابق عن أهم المشروعات التى تعكف على تنفيذها حاليا وكالة الفضاء، موضحا أنه من المرتقب بنهاية هذا العام إطلاق قمر التنمية الأفريقى، والذى يأتى بالشراكة بين مصر وكينيا وأوغندا ونيجيريا.



وأضاف الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك مشروعا آخر يتمثل في وضع كاميرا للاستشعار عن بعض على متن محطة الفضاء الدولية بشراكة بين كيينا وأوغندا ونيجيريا ومصر.



