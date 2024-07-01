رفاهية تناسب السائحين.. تفاصيل القطار الفاخر "حارس النيل" قبل إطلاقه في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وسفير إيطاليا بالقاهرة، توقيع اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أرسينال الإيطالية بشأن إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر في مصر "قطار حارس النيل".

وقع عن الجانب المصري، محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعن الجانب الإيطالي باولو بارليتا الرئيس التنفيذي لشركة ARSENALE S. P. A.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن هذا القطار السياحي الفاخر سيكون بتصميم داخلي وشكل خارجي يعكس حضارة الدولة مع الالتزام بالمواصفات العالمية ويتكون القطار من 15 عربة و40 كابينة مقسمة إلى 3 فئات مختلفة: ديلوكس، وجناح، وجناح فاخر، بسعة إجمالية تصل إلى 80 راكبًا مما يوفر لهم تجربة فريدة من نوعها على متن القطار.

وسيمثل القطار مزيجًا بين الترفيه والرفاهية، وستكون تجربة فريدة للزائرين للتنقل بين المدن المصرية برفاهية وأريحية كبيرة بفضل الخدمات المزودة بالقطار.

وسيكون لهذا القطار تأثيرًا إيجابيًا مميزًا على القطاع السياحي والسائحين للتعرف على تاريخ مصر المتنوع والاستمتاع بالأماكن السياحية الرائعة والمعالم الموجودة بمصر من خلال قطار فاخر به كل وسائل الراحة والرفاهية.

هذا القطار الفاخر سيتم تنفيذه بنظام استثماري على نفقة الشركة الإيطالية من عربات مجددة على أعلى مستوى من الرفاهية بما يتوافق مع المعايير الفنية المصرية، ومخطط أن تنقل رحلة القطار الركاب في تجربة مميزة من القاهرة (مدينة الألف مئذنة) الغنية بالعمارة الفريدة والمعالم الأثرية أحد أكبر المدن على الأرض وواحدة من أغنى المدن ثقافيًا وعلى طول نهر النيل تستمر الرحلة مع أحد أقدم المدن على الكوكب (الأقصر) وسيتم التوقف بها لزيارة المعالم السياحية.

وتستمر الرحلة إلى أسوان التي تشتهر بتراثها الفني والتقليدي في الصناعات اليدوية، وبحيرة ناصر (أكبر بحيرة صناعية في العالم) في رحلة تستغرق ثلاثة أيام وليلتين.

وتعتبر شركة أرسينال الإيطالية من الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المنتجعات السياحية والفنادق في أهم الوجهات السياحية في إيطاليا بالاشتراك مع مالكي ومشغلي الفنادق العالمية الفاخرة، وتهدف من هذا المشروع تطوير وإدارة أول أسطول سياحي فاخر من القطارات مشابه لفكرة الرحلات النيلية للتمتع بالمعالم السياحية بمصر التي يتم تبني تلك الفكرة بها مثل إيطاليا بقطار "لادولتشي فيتا".