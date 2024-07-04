العام الدراسي 2024.. مصروفات المدرسة الدولية "روضة العبور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

المدارس الرسمية الدولية هي مدارس تطبق المناهج البريطانية، وهي حكومية تخضع لوزارة التربية و التعليم، بالإضافة إلى أنها تحت الإشراف الفني لمؤسسة المدارس الدولية بمصر.

وتستقبل المدرسة الرسمية الدولية روضة العبور - International Public School Rawdat El obour - IPS حتى الصف الأول Year 1 للعام الدراسي.

وبحسب المدرسة، فإن المصروفات الخاصة بها تبلغ حوالي LE15٬460، إذ أن سن القبول لمرحلة الحضانة من 4 سنوات إلى 5 سنوات إلا يوم في 1 أكتوبر، ويفتح باب التقديم في فبراير.

كما أن كثافة الفصل 25 طالبا كحد أقصي، إذ يجب أن يكون كلا الوالدين حاصلين على مؤهل جامعي عال.

وتدفع مصروفات رياض الأطفال 1 كاملة بدون أقساط، لكن باقي السنين تدفع المصروفات على قسطين.

يذكر أن المدرسة الرسمية الدولية روضة العبور - International Public School Rawdat El obour - IPS افتتحت في ديسمبر 2023.