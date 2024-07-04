شكرا لقرائتكم خبر عن حصر وتصنيف المساحات المنزرعة محاصيل استراتيجية بالموسم الصيفي 2024.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لـ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية في حصر المساحات المحصولية، حيث تم عمل تجربة لحصر مساحات الأرز بالقمر الصناعي ومستهدف التوسع في حصر المحاصيل الاستراتيجية "الأرز والذرة والقطن والقمح"، ويجرى التنسيق مع وزارة الاتصالات للتوسع في هذه التطبيقات لتقديم الخدمات الارشادية والتسويقية.

وأضاف إبراهيم، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة، والهيئة القومية لاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر وتصنيف المساحات المنزرعة للمحاصيل الاستراتيجية خلال عام زراعي كامل للموسم الشتوي 2023 / 2024 والموسم الصيفي 2024.

وأشار إلى أن الوزارة قامت أيضاً برفع كفاءة معامل تحليل التربة من خلال أحدث الأجهزة المعملية ورفع كفاءة وحدة الاستشعار من بعد لإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة التربة ووضع الخريطة السمادية لـ ترشيد استخدام الأسمدة والمخصبات ومستلزمات الإنتاج، ويجرى حالياً تطبيقها في بعض المحافظات، تمهيداً للتوسع في التطبيق على كامل المساحة، وسوف يترتب على ذلك نتائج جيدة.