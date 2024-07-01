مافيهاش تصالح.. احذر وضع سرينة شرطة ومطافئ بسيارتك يقودك للحبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية؛ وتساءل البعض عن المخالفات المرورية التي حظر القانون التصالح فيه بشكل نهائي، لمحاولة تجنب الوقوع تحت طائلتها.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور الآتية المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها وفقا لقانون المرور.

تركيب سرينة الشرطة

تركيب "سرينة" الشرطة والمطافئ لسيارتك يضعك تحت طائلة القانون، ويعرضك لعقوبة تصل للحبس والغرامة وسحب الرخصة وعدم التصالح في المخالفة، وفق ما أقرته المادة 74 من قانون المرور فى الفقرة 6، حيث أكدت أنه في حال تركيب سرينة شرطة أو مطافئ أو أجهزة تصدر أصواتًا عالية يتم توقيع غرامة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه مع سحب رخصة القيادة والتسيير، وعدم التصالح.

اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أكد أنه سيتم ضبط أي سيارة تستخدم أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة للقانون، مؤكدًا أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أية فئات.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، "القانون لا يعرف الوظائف، سيتم مصادرة السيارة المخالفة وسحب الرخصة، مؤكدًا أنه لا يوجد تصالح حال استخدام السارينة الخاصة بالشرطة والإسعاف".

ولفت اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن القانون الجديد الذي سيناقش في البرلمان سيراعي تشديد العقوبة على هذه المخالفات.

اقرأ أيضا:

حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي

اندلاع حريق في أشجار نخيل بالدقي

"محمود" يطلب تطليق زوجته: "بتنزل تبات عند عشيقها وترجعلي الصبح"