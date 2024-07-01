تأكيدًا لمصراوي.. مترو الانفاق ينفي سحب جميع القطارات المكيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نفت الهيئة القومية للأنفاق، ما تردد عبر أحد المواقع الإلكترونية، بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة من خلال سحب جميع القطارات المكيفة و تخفيض الإنارة وتوقف السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، موضحة أنه لا أساس من الصحة وجميعها تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة وأن جميع القطارات المكيفة والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال.

و فى ذات السياق، أوضحت الهيئة أنه أثناء درجات الحرارة المرتفعة فقط يتم تخفيض سرعة القطارات من ٨٠ كم في الساعة إلى ٦٠ كم في الساعة وذلك بالمحطات السطحية فقط على أن تعود السرعة إلى طبيعتها بالمحطات النفقية.

وكان الخليج 365 كان قد أكد من خلال مصدر مطلع بمترو الأنفاق إن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح ولا توجد أي تعليمات خاصة بسحب القطارات أو العربات المكيفة من الخدمة لخفض استهلاك الكهرباء وخاصة بالخط الثالث.

وأوضح المصدر، إن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح ولا توجد أي تعليمات خاصة بسحب القطارات أو العربات المكيفة من الخدمة لخفض استهلاك الكهرباء وخاصة بالخط الثالث.

وأهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والمهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا، مؤكدين أنه يجب الرجوع إلى المركز الإعلامي للهيئة و شركة تشغيل مترو الأنفاق للتأكد من صحة الخبر قبل نشره.

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