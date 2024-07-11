شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط انحرافى.. "الرياضة" تحقق فى واقعة تدخين أطفال الشيشة بمركز شباب المحلة والان مع تفاصيل الخبر

قرر يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، فتح تحقيق عاجل في واقعة قيام أطفال بتدخين "الشيشة" داخل مركز شباب المحلة، بعد قيام الأطفال بإدخالها إلى الملعب وافتراش الأرض وتدخينها.

وكلف وكيل الوزارة، مدير الإدارة بتشكيل لجنة والنزول للمركز وفحص ملابسات الواقعة، ورفع تقرير بحد أقصاه يوم الأحد لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ومحاسبة المقصرين.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لأطفال وهم يفترشون الأرض بملعب مركز شباب المحلة، وقيامهم بتدخين الشيشة، الأمر الذى آثار حفيظة أعضاء الجمعية العمومية، بعد ارتكاب تلك الواقعة.

وفور إخطار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالواقعة، أمر بسرعة التحقيق فيها وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.