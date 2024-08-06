شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية يوم الإثنين 5 / 8 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية يوم الإثنين 5 أغسطس 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها: تفاصيل مران الأهلي اليوم، واتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر وفد من الفنانين لدعم المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، واجتماع الأندية لمناقشة الاعتراض على مواعيد كأس مصر.

الزمالك يهزم إنبى 4 - 2 فى ليلة الثنائيات بالدورى

حقق فريق الزمالك الفوز على إنبي بنتيجة 4 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

إدريس: البعثة المصرية لم تتلق تحذيرات فى باريس وما يتردد عن واقعة التحرش شائعة

نفى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن قيام أحد لاعبي منتخب مصر للكرة الطائرة بالتحرش بإحدى لاعبات المنتخب الفرنسي، مؤكدا أنها شائعة مغرضة.

مران الأهلى.. تدريبات خفيفة فى الجيم.. وكولر يجتمع مع معاونيه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأندية تجتمع مع اتحاد الكرة غدا لمناقشة الاعتراضات على مواعيد مباريات كأس مصر

يعقد عدد من ممثلى أندية الدورى الممتاز اجتماعا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، غدا الثلاثاء لمناقشة الاعتراضات على مواعيد مباريات كأس مصر التى تم إعلانها مؤخرا وإيجاد حل لهذا الأمر.

محمد صلاح يدعم بطلة الجمباز جنى محمود بعد أول مشاركة فى أولمبياد باريس

حرص محمد صلاح الفرعون المصري بالملاعب الأنجليزية وبطل المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي بدعم وتشجيع البطلة جنى محمود لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني بعد أول مشاركة أولمبية لها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الأهلى يجدد عقد عمرو السولية لمدة موسم

أعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات، عن تجديد عقد عمرو السولية لاعب الأهلي لمدة موسم. وقال إن اللاعب قام بالتوقيع على العقود وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

منتخب الطائرة يصل القاهرة بكامل صفوفه بعد انتهاء مشاركته فى الأولمبياد.. صور

عادت بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، إلى مصر بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلى فى الصيف

اقترب محمود كهربا لاعب وسط فريق الكرة بالأهلي من الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل عدم اعتماد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عليه في المباريات الماضية.

عبد اللطيف منيع يخسر من لاعب تشيلى فى منافسات المصارعة

خسر عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة من لاعب تشيلي ياسماني اكوستا وينتظر دور الترضية للمصارعة الرومانية باولمبياد باريس 2024.