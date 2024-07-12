شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصدر رفيع المستوى: مصر بذلت جهودا لتحقيق تقدم فى مفاوضات غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها ما أكده مصدر رفيع المستوى أن مصر بذلت جهود كبيره خلال الفترة الاخيرة لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..

نائب رئيس هيئة السلع: احتياطى مصر من القمح يكفى أكثر من 6 أشهر

أكد حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن رصيد مصر التمويني للدعم من القمح يكفيها 6.2 شهر.

وزير الإسكان للنواب: متابعة تنفيذ قانون التصالح وتنفيذ 34 مدينة للجيل الرابع

ألقى شريف شربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، بياناً في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة، أشار فيه أن أهم أهداف الوزارة هو التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع وبها جميع الخدمات.

"فيفا" يدعو رئيس اتحاد الكرة لحضور حفل على هامش دورة الألعاب الأولمبية

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعوة رسمية لجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور حفل فيفا على هامش افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

كلوب يتولى منصبا جديدا في ليفربول

يتولى الألماني يورجن كلوب منصبا جديدا في نادي ليفربول عقب رحيله عن الإدارة الفنية لفريق الكرة مع نهاية الموسم الماضي بعد فترة استمرت أكثر من ثماني سنوات قاد خلالها "الريدز" للفوز بمجموعة من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ليلة ساحرة منتظرة فى العلمين.. عشاق منير على موعد مع أروع أغانيه "فيديو"

بعد غياب يعود الكينج محمد منير ليطل على جمهوره فى حفله المنتظر فى مهرجان العلمين، خاصة أن هذا الظهور له طعم مختلف لأن الكينج غاب عن جمهوره فترة بسبب إصابة فى ذراعه.

رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يكشف أهم ملف طرحه اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة

كشف النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أهم الملفات التى طرحت خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، المنعقدة اليوم الجمعة بحضور وزيرى التنمية المحلية، الإسكان والمرافق، مشيراً إلى ما أعلنته وزيرة التنمية المحلية من إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية فى ضوء توجيهات رئيس الحكومة وتوصيات الحوار الوطني.

مصدر رفيع المستوى لــ"القاهرة الإخبارية": أطراف إسرائيلية تبث شائعات حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لمحاولة إخفاء إخفاقاتها

أفاد مصدر رفيع المستوى في خبر عاجل نقلا عن القاهرة الإخبارية، بأن هناك اطراف اسرائيلية تعمل من خلال بث شائعات حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لمحاولة إخفاء إخفاقاتها بغزة.

طقس غد.. انخفاض طفيف بالحرارة والعظمى بالقاهرة 37 والإسكندرية 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحقيق تقدم فى مفاوضات غزة

أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر بذلت جهود كبيره خلال الفترة الاخيرة لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

القاهرة الإخبارية: مقتل 3 طيارين فى تحطم طائرة ركاب فى ضواحى موسكو

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بمقتل 3 طيارين في تحطم طائرة ركاب في ضواحي موسكو.