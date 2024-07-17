شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يبحث مستجدات فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية والمنتدى العربي الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فيصل غسال، الوزير المفوض ومدير ادارة الشباب الرياضة بجامعة الدول العربية، وذلك لبحث استعدادات استضافة محافظة الأقصر لفعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية"، وكذلك "المنتدي العربي الأوروبي" في نسخته الثامنة.

أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الدولة المصرية الكبير بالشباب، مشيرًا إلى أنهم ثروة حقيقية يجب الاستثمار فيها لبناء مستقبل أفضل، وأضاف أن استضافة مصر لهذه الفعاليات تأتي في إطار حرصها على دعم الشباب العربي وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتعزيز روح التعاون بينهم.

وأشار صبحي إلى أن المنتدي سيكون له تاثير كبير بين الشباب، حيث سيعمل على توفير فرص للمناقشة والحوار وتبادل الرؤى بين الشباب، كما سيتناول العديد من الامور التي يهتم بها الشباب، ومن المقرر ان يتناول المنتدي بعض القضايا الهامة مثل أهمية الذكاء الاصطناعي وأيضا المخاطر التي قد تعود منها، وكيفية تحقيق اقصي استفادة من الطفرة التكنولوجية، اضافة الى قضايا البيئة والتغير المناخي وأهمية التوعية باضرار التغير المناخي والعمل على ايجاد حلول له.

ومن جانبه، قدم فيصل غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية التهنئة الى الوزير على تجديد ثقة القيادة السياسية لقيادة حقيبة الشباب والرياضة ، ونقل تهنئة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

كما أطلع غسال، رئيس المكتب التنفيذي على آخر المستجدات واستعدادات محافظة الأقصر لاستضافة فعاليات "الاقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية"، وكذلك "المنتدي العربي الأوروبي"، مثمنا على الجهود المبذولة من قبل مصر لاستضافة هذه الفعاليات، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة الكبير بالرياضة والشباب. وأوضح أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لضمان نجاح هذه الفعاليات، والتي ستكون فرصة هامة للشباب العربي للالتقاء وتبادل الخبرات والتجارب.