شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية: المملكة تؤكد تضامنها مع مصر فى مواجهة المزاعم الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الخارجية السعودية، قبل قليل، على تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب مصر، فى مواجهة المزاعم الإسرائيلية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وحذرت المملكة من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية ومالها من تبعات فى تقويض جهود الوساطة التى تقوم بها مصر و قطر والولايات المتحدة الأمريكية.