الامارات | محمد بن راشد يستقبل عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أمين لجنة الحزب بمدينة تيانجين، تشن مينر.

ورحّب سموّه بالضيف الزائر والوفد المرافق، مؤكداً عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية الصين الشعبية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، والتوجه المشترك إلى توطيد تلك الروابط في سياق الشراكة الاستراتيجية المزدهرة بين البلدين، وما يجمعهما من طموحات لمستقبل غايته بلوغ مستويات متقدمة من التقدّم والرخاء.

ونوَّه صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الإماراتية الصينية بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضوء الحرص المشترك على توظيف الشراكة القائمة بين البلدين في تعزيز توجهاتهما التنموية وتحقيق مصالح الشعبين الصديقين، مؤكداً سموّه الدور المحوري للصين، وحضورها الفاعل على الساحة الدولية.

واستعرض الجانبان مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، مع التركيز على القطاعات التي تخدم تطلعات البلدين ومستهدفاتهما للمرحلة المقبلة، ومتطلبات مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستقبل هذا التعاون ضمن عدد من القطاعات الحيوية، ومن أهمها التجارة، إذ تُعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم، علاوة على ما تهيئة مبادرة «الحزام والطريق» من فرص أرحب للتعاون التجاري والاقتصادي، انطلاقاً من كون الإمارات شريكاً استراتيجياً للمبادرة منذ إطلاقها، وبما تتمتع به الدولة من إمكانات تجارية قوية وسياسات وأطر تنظيمية مرنة جعلتها مركزاً رئيساً لحركة التجارة في المنطقة، وأحد أهم المراكز التجارية على مستوى العالم.

وتطرّق اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إلى أهمية تحفيز الجهود من أجل استكشاف آفاق جديدة للتعاون في قطاعات رئيسة عدة، وفي مقدمتها: الاستثمار والسياحة والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والمتجددة، وغيرها من المجالات، مع التركيز على الاستفادة من التنوّع في مقومات الجذب السياحي في البلدين، وما تتيحه دولة الإمارات من فرص أمام شركائها من حول العالم للدخول إلى أسواق جديدة في المنطقة للاستثمار وتوسيع نطاق أعمالها فيها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا ومجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتحفيز الجهود الدولية لتعزيز استقرار المنطقة، وإيجاد فرصة حقيقية لإقرار دعائم سلام دائم وشامل.

حضر اللقاء وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، سلطان أحمد بن سليّم.

• الصين الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم.