خلعت جميع ملابسها ونزلت البحر.. شاهد الراقصة لورديانا بفيديو فاضح وغير مسبوق والجمهور مصدوم من جمال جسمها

بيروت - ثريا شاهين - أثارت الراقصة الاستعراضيّة لورديانا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام"، حيث ظهرت فيه بطريقة فاضحة وغير مسبوقة وهو ما أثار حفيظة وغضب جمهورها على السوشيال ميديا.

وأرتدت الراقصة لورديانا خلال الفيديو المنشور، مايوه مثير وهي في أحد الأنهار، كما أستعرضت أنوثتها على الصخور، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور ومتابعيها مع الفيديو مشيدين بمدى جمالها، وعلق أحدهم وكتب:”صاروخ”.

جدير بالذكر، أن الراقصة البرازيلية لورديانا ” lurdiana belly dancer ” كانت قد أثارت​ حالة من الجدل بين الجمهور عبر السوشيال ميديا من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحاتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث ظهرت لورديانا خلال الفيديو، وهي تؤدي وصلة رقص مثيرة وارتدت بدلة جريئة، مما أثار تعجب الجمهور من ظهورها بهذا الشكل أمام الجميع عبر السوشيال ميديا.