شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3-9-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها أتم نادي الريان القطري استعارة محمود حسن تريزيجيه من طرابزون مقابل 4 ملايين دولار.

4 ملايين دولار تكلفة استعارة الريان لمحمود تريزيجيه من طرابزون التركي

أتم نادي الريان القطري استعارة محمود حسن تريزيجيه من طرابزون مقابل 4 ملايين دولار، من طرابزون التركي لمدة عام، بخلاف المقابل المادي الذي حصل عليه اللاعب.

الاتحاد السكندرى يعلن التعاقد مع هشام عادل وأحمد الشيمى

أعلن نادى الاتحاد السكندرى التعاقد مع هشام عادل قادماً من مودرن سبورت على سبيل الإعارة لمدة موسمين بعد موافقة لجنة الكرة والجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو، الذى أبدى إعجابه بقدرات اللاعب الفنية.

الزمالك يخوض ودية جديدة أمام راية السبت المقبل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مواجهة ودية جديدة يوم السبت المقبل أمام نظيره راية.

المصرى يعلن رحيل عمرو موسى قائد الفريق رسميا ويوجه الشكر للاعب

أعلن النادي المصري بشكل رسمي، رحيل عمرو موسى عن الفريق البورسعيدي في الميركاتو الصيفي الجاري، موجهاً الشكر للاعب.

ترانسفير ماركت يلغى صفقة انتقال بوينديزا للزمالك

ألغى موقع ترانسفير ماركت العالمى، صفقة انتقال الجابونى آرون بوينديزا لصفوف نادى الزمالك، بعدما كان وضع اللاعب على قائمة الفريق الأبيض، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد الننى يؤم التوأم ولاعبى المنتخب فى معسكر الفراعنة

أدى لاعبو المنتخب الوطنى والجهاز الفنى صلاة العشاء في معسكرالفراعنة المقام حالياً في استاد القاهرة استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبتسوانا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

أهدى محمد صلاح قميصه في ليفربول لحمزة علءا حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأولمبي بعد المستويات المميزة التي قدمها الحارس مع مصر في أ,لمبياد باريس.

شهدت الأيام الماضية أتصالات بين إدارة النادي الأهلي ونظيرتها في نادي الخلود السعودي لتسديد قيمة إعارة المالي آليو ديانج الي انتقل من القلعة الحمراء للنادي السعودي.

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادا للموسم الجديد الذي يستهله المارد الأحمر بمواجهة جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر الجاري.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الشعلة السعودي بثلاثية دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب.