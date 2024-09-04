«فيفا»: إنفاق الدوري السعودي انخفض 50 %

الشارقة - اميمة ياسر - كشف تقرير صادر عن «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» عن أن فترة الانتقالات الصيفية في 2024 شهدت 11 ألف صفقة انتقال دولية، في رقم قياسي، بزيادة 4.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأنفقت الأندية أكثر من 6.40 مليار دولار على رسوم الانتقالات، في ثاني أعلى حصيلة على الإطلاق، بانخفاض 13.06 في المائة عن العام الماضي. وأنفقت الأندية الأوروبية وحدها نحو 5.58 مليار دولار، وكان للأندية الإنجليزية نصيب الأسد منها بأكثر من 1.6 مليار دولار.

وتراجع إنفاق الأندية الإنجليزية بنسبة 15.5 في المائة من ملياري دولار العام الماضي بعد مخاوف من عقوبات محتملة لمخالفة قواعد الربح والاستدامة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما انخفض إنفاق أبرز الأندية السعودية بنسبة 50.74 في المائة ليصل إلى 431 مليون دولار مقابل 875 مليون دولار العام الماضي. وتنتهي فترة الانتقالات في السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتتصدر إنجلترا قائمة الانتقالات الوافدة برصيد 526، تليها أندية البرازيل، والبرتغال.

وبلغ الإنفاق على صفقات اللاعبات في كرة القدم الاحترافية خلال فترة الانتقالات الصيفية 6.8 مليون دولار، أكثر من ضعف العام الماضي.