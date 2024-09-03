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شاهد .. تسريب فيديو ثانٍ لرنا هويدي مع خالد يوسف بالملابس الداخلية

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بيروت - سعد محمود، أُلقي القبض على المذيعة المصرية ، في مطار القاهرة، أثناء محاولتها مغادرة البلاد، بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، لوجودها ضمن بطلات فيديوهات المخرج ، الذي كان غادر إلى باريس ولم يعد حتى الآن.

رنا هويدي خامس بطلات أفلام خالد يوسف بعد زميلاتها ، ، والراقصة كاميليا.

عدد من الصور الجنسية والفيديوهات انتشرت لرنا هويدي وتم تداولها على السوشيال ميديا، وآخرها فيديو ظهرت فيه بالملابس الداخلية السوداء ترقص بإثارة على أنغام الزمن الجميل، لخالد الذي وثّق كل اللحظات على هاتفه الشخصي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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