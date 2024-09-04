تضامناً مع مصر .. السعودية تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن «محور فيلادلفيا»

الشارقة - اميمة ياسر - دانت السعودية واستنكرت بشدة، الثلاثاء، التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة تلك المزاعم.

وحذّرت، في بيان لوزارة خارجيتها، من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر وأميركا للتوصُّل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وجدَّدت السعودية تأكيدها أهمية وضع حدّ لمعاناة الشعب الفلسطيني، وضرورة تضافر الجهود الدولية؛ لتمكينه من حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.