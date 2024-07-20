الداخلية تكشف تفاصيل إصابة ضابط وتجاوز شرطيين خلال مشاجرة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت وزرة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية يظهر خلالهما مداهمة رجلي شرطة لأحد المقاهي.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/5/2024 ورد بلاغ لمديرية أمن القليوبية بوقوع مشاجرة كبيرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة أول بنها أحدهما صاحب مقهى وبعض أعوانه تعدى على إثرها الطرفين على بعضهما بأسلحة نارية وبيضاء وقطع خشبية "شوم" مما أدى إلى إصابتهم.

وفي أثناء قيام القوة الأمنية بالسيطرة على موقع المشاجرة اعتدى أحد المتهمين على ضابط وأصابه بجرح قطعى بالرأس "طوله 13 سم"، وتجاوز فردين من القوة الأمنية فى التعامل مع الموقف وتم إحالتهما للتحقيق وفقاً لثوابت الوزارة.

كما تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة فى حينه، وعرضهم على النيابة العامة والتى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالو قيد الحبس".

وتبين أن مقطعى الفيديو المشار إليهما مجتزئين من واقعة المشاجرة ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية من تزييف الحقائق ونشر مجتزأت من مقاطع الفيديو لتشويه الواقع لمحاولة إثارة البلبلة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج المقطعين المشار إليهما.