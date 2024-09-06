"مصر vs كاب فيردي".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهة مصر وكاب فيردي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

تصفيات إفريقيا:

المغرب ضد الجابون.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

مصر ضد كاب فيردي.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

كوت دايفور ضد زامبيا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 4.

مالي ضد موزمبيق.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول البث.

السنغال ضد بوركينا فاسو.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول البث.

دوري الأمم الأوروبية:

فرنسا ضد إيطاليا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

بلجيكا ضد الكيان الصهيوني.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

تصفيات أمريكا الجنوبية:

الأرجنتين ضد تشيلي.. الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

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