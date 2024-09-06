"تعادل فلسطين وفوز البرتغال".. نتائج مباريات أمس بمختلف البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت أمس الخميس العديد من المباريات، في مختلف المنافسات والمسابقات الدولية، في العديد من القارات المختلفة.

وشهدت مباريات يوم أمس الخميس إقامة العديد من المباريات، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالإضافة إلى مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

الجزائر تفوز على غينيا الاستوائية (1-0).

تونس تتعادل مع مدغشقر (0-0).

أفريقيا الوسطى تفوز على ليسوتو (3-1).

الكونغو تفوز على جنوب السودان (1-0).

أنجولا تفوز على غانا (1-0).

غينيا بيساو تفوز على إيسواتيني (1-0).

بوروندي تفوز على مالاوي (3-2).

تصفيات كأس آسيا

الأردن تتعادل مع الكويت (1-1).

السعودية تتعادل مع إندونيسيا (1-1).

الإمارات تفوز على قطر (3-1).

إيران تفوز على قيرغستان (1-0).

العراق تفوز على عمان (1-0).

أوزبكستان تفوز على كوريا الشمالية (1-0).

كوريا الجنوبية تتعادل مع فلسطين (0-0).

اليابان تفوز على الصين (7-0).

البحرين تفوز على أستراليا (1-0).

دوري الأمم الأوروبية

هولندا تفوز على اسكتلندا (3-2).

البرتغال تفوز على كرواتيا (2-1).

الدنمارك تفوز على سويسرا (2-0).

صربيا تتعادل مع إسبانيا (0-0).

سلوفاكيا تفوز على إستونيا (1-0).

بيلاروسيا تتعادل مع بلغاريا (0-0).

أيرلندا الشمالية تتعادل لوكسمبورج (2-0).

السويد تفوز على أذربيجان (3-1).

سان مارينو يفوز على ليشتنشتاين (1-0).

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