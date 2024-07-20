شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: خطة سنوية لمنع الإتجار غير المشروع فى الحياة البرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول في وزارة البيئة، أن الوزارة تحمى التنوع البيولوجى في مصر وحماية الكائنات والحيوانات والطيور وخاصة المعرضة للانقراض، ولدينا خطة سنوية لمواجهة الإتجار غير المشروع في الحيوانات البشرية، حيث أن الوزارة خلال السنوات الماضية، تم تكثيف الجهود لمكافحة التجارة غير المشرعة فى الحياة البرية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية، والتعامل مع شكاوى المواطنين، وإعادة تأهيل الحيوانات والطيور المصادرة إلى بيئتها الطبيعية.

وأضاف المصدر في تصرحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم بشكل عام تعزيز كافة الجهود لحماية الأنواع والتنوع البيولوجى داخل محمياتها الطبيعية، ويعد دمج السكان المحليين فى هذه الجهود هو الأساس، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية اسفرت عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، تساهم فى الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية الفريدة من أجل الأجيال الجديدة، كما تم تنفيذ برامج رصد شاملة للبيئات والأنواع فى المحميات الطبيعية، من اجل تقييم حالتها والضغوط التى تواجهها، واتخاذ تدابير الحماية المناسبة، إضافة الى عدة برامج لرصد الأنواع المهمة والبيئات الهشة، ورصد ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية ورصد المخالفات