لخريجي حقوق وشريعة وقانون.. ما الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

واصلت النقابة العامة للمحامين، الأربعاء، استكمال باقي المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة بنادي المحامين النهري بالمعادي.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور الآتية الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين لأول مرة وفقا لما حددته النقابة العامة للمحامين، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والتي جاءت على النحو الآتي :

شهادة ميلاد كمبيوتر.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.

شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات كالنموذج الموضح.

إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.

شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).

أصل شهادة الثانوية العامة.

شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.

شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.

عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).

نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

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