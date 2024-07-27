شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: منح تمويل ميسر للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان الحكومة تعطى اهتماماً كبيرا للقضايا البيئية، وتبذل قصارى جهودها للحفاظ على البيئة ، بالرغم من التحديات من اجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا تعمل وزارة البيئة جاهدة على توافق الرؤوى فى القضايا البيئية المشتركة بين كافة الجهات المعنية بالدولة.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك تحدى البيئة والصناعة، والذى تم تطويره خلال الفترة الماضية بتطوير نظام الموافقات البيئية وتيسير وتسريع الإجراءات، من خلال إعداد منظومة عمل إلكترونية، الامر الذى سهل عمليات استخراج الموافقات البيئية، بحيث أصبح يتم إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام.

وأضافت وزيرة البيئة ايضا انه يوجد منح تمويل ميسر للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها وذلك وفق معايير محددة ، من اجل تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والوصول بالمنتج المحلى للتنافسية ، وتقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالالتزامات الدولية.موضحة دور وزارة البيئة الداعم دائماً للصناعة المصرية ، والميسر لها، من خلال تقديم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام و التوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى.