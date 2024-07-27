شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد الوحدات الجاهزة للتسليم بمشروع "مزارين" بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

خلال جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، تمهيداً لبدء إجراءات تسليم الوحدات للحاجزين.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها نماذج للوحدات الجاهزة للتسليم، للوقوف على مستوى وجودة أعمال التشطيبات، موجهاً بأهمية التركيز على أعمال تنسيق الموقع العام، ومختلف جوانب التنسيق الجمالي بهذا المشروع السكني المتكامل.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن مشروع "مزارين" يقام على مساحة 707 فدادين، ويتمثل في إنشاء تجمع سكني ترفيهي تجاري إداري على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلاً على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالى عدد 7560 وحدة سكنية، بخلاف المساحات التجارية والإدارية.



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وأضاف الوزير أنه تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لمباني المشروع، وجار الإنتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع بنسبة تتجاوز 70% حيث تم إتمام العديد من الوحدات السكنية بالمنطقة التي زارها رئيس الوزراء اليوم بالمشروع تمهيدًا للتسليم.