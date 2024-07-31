شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال إسماعيل هنية.. إسرائيل تنتظر مشعل.. وحماس تبدأ البحث عن بديل والان مع تفاصيل الخبر

اسماعيل هنية

أثار اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رود فعل واسعة ما بين إدانات عربية وتحذيرات دولية من اتساع دائرة الصراع، وسط أسئلة باتت ملحة حول اسم خليفة هنية في هرم القيادة داخل حماس .

وفي إسرائيل، يسود شبه إجماع في وسائل الإعلام العبرية بأن القيادى البارز في حركة حماس خالد مشعل هو الأوفر حظاً لـ خلافة إسماعيل هنية في المنصب الشاغر، وهو من قيادات الصف الأول، وسبق له النجاة من محاولة اغتيال إسرائيلية في الأردن ، غير أن مصادر من داخل حماس كشفت لـ"الخليج 365" عن ترتيبات مغايرة، موضحة أن أحد نواب الثلاثة لهنية سيتولى قيادة المكتب السياسي بشكل مؤقت.

كيف تختار حماس خليفة اسماعيل هنية ؟

وفي وقت تجري فيه دوائر الأمن والاستخبارات داخل إيران تحقيقات موسعة لمعرفة كيفية اغتيال هنية علي أراضيها ، تجري قيادات حركة حماس اتصالات عالية المستوي لحسم ملف اختيار رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة، حيث تابعت المصادر في تصريحاتها لـ"الخليج 365" بأن أحد لنواب الثلاثة لهنية كان معلناً بشكل رسمي وهو الشيخ صالح العاروري الذي تم اغتياله قبل عدة أشهر في لبنان، وهو ما يزيد من تعقيدات المشهد، مضيفة: قياديان في حماس لم يكشف عن أسمائهما يتوليان منصب نواب لإسماعيل هنية.



بعد 3 محاولات فاشلة .. اسرائيل تغتال اسماعيل هنية

ورجحت المصادر أن يتم تعيين أحد النائبين الآخرين لرئيس المكتب السياسي لحماس بعد اغتياله، مؤكدة أن التعيين سيكون بدرجة قائما بأعمال رئيس الحركة لحين إجراء انتخابات جديدة، وتابعت بالقول: يمكن أن يجتمع مجلس الشورى المركزي لحركة حماس ويختار رئيس مؤقت قائما بأعمال رئيس المكتب السياسي للحركة لحين دورة الانتخابات الجديدة.

وهناك عدة جرائم اغتيالات نفذتها إسرائيل ضد قيادات حماس ، وسبق أن دبرت 3 محاولات لاغتيال إسماعيل هنية من قبل ، قبل أن تنجح عملية طهران الأخيرة .

اغتيال اسماعيل هنية .. قادة حماس تتوعد بالثأر

وأعلنت حركة حماس، صباح الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية فى طهران، وأكدت الحركة أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة هنيه أدت إلى استشهاده، وأحد مرافقيه.



وأكدت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر إيرانية أن حادث الاغتيال تم بصاروخ موجه نحو جسد إسماعيل هنية مباشرة.



فيما أكد القيادى في حركة حماس سامى أبو زهرى أن الاحتلال الإسرائيلى لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطينى أو حركة حماس بعمليات الاغتيالات الجبانة التى ينفذها، مشددا على أن المحتل الإسرائيلي لن يفلح أبدا فى تحقيق أهدافه.



وأشار "أبو زهرى" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حركة حماس فكرة والفكرة لا تموت بموت أصحابه، مشيرة إلى أن حماس حركة كبيرة وقوية أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على تجاوز الأزمات وتحدي الاحتلال الإسرائيلى.

ولفت القيادى في حركة حماس أن قادة الحركة في مقدمة الصفوف ودماء قيادة حركة حماس ليست أغلى من دماء الأطفال والنساء الفلسطينيين، داعيا الاحتلال لأن يدرك بأن الاغتيالات لن تحقق له أي هدف من أهدافه، مضيفا: لن ننكسر أو نستسلم وهذه الاثمان من دماء شعبنا وقادتنا هي وقود تحرير فلسطين.

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بدوره ، كشف عبد السلام إسماعيل هنية نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لـ"الخليج 365"، الأربعاء، تفاصيل آخر اتصال جمعه بوالده في العاصمة الإيرانية طهران قبل اغتياله بوسيعات قليلة، مؤكدا أن الاتصال جرى بينهما على تمام الساعة 12.30 ليلا، مضيفا: حدثني الوالد قبل اغتياله وكأنه يودعني قبل استشهاده.

وأضاف عبد السلام إسماعيل هنية: تلقينا بفخر وإيمان استشهاد الوالد في العاصمة الإيرانية طهران بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر إقامته، متهما الاحتلال الإسرائيلي باغتيال والده وذلك ضمن الجرائم النازية للمحتل، مضيفا: لن يستطع الاحتلال النازي باغتيال أي قائد فلسطيني وقف مقاومتنا.

وأشار نجل إسماعيل هنية إلى أن مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة حيث قدمت فلسطين قدمت شهداء عدة على رأسهم الشهيد أحمد ياسين أحد مؤسسي حركة حماس، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مضيفا: دماء والدي ليست أغلى من دماء أي طفل فلسطيني ولذلك شهداؤنا تاج فوق رؤوسنا جميعا.

وتابع عبد السلام هنية، "الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال وشعبنا الفلسطيني سينتصر شاء من شاء وابى من ابى .. وعزاؤنا الوحيد أنه في جنان الخلد".

فيما نعت سارة إسماعيل هنية ابنة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في مقر إقامته بطهران عقب حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد، وكتبت ابنة إسماعيل هنية: انكسر ضهري يابا وين رحت وسبت حبيبة قلبك سارة وين يابا .. بتلبقلك الشهادة والله يا سندى.



قائمة اغتيالات نفذتها إسرائيل بحق قيادات حماس

وكان هنيّة يتواجد في طهران، لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، والذي كان قد التقاه، أمس الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية كذلك، حيث بحثا آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة .

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