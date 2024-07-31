شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: اغتيال إسماعيل هنية.. إسرائيل تدفع الشرق الأوسط إلى الهاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "

اغتيال إسماعيل هنية.. إسرائيل تدفع الشرق الأوسط إلى الهاوية.. مصر تدين التصعيد الإسرائيلى وتحذر من مغبة الاغتيالات.. إيران تعلن الحداد وتتوعد بالثأر.. وبزشكيان: المحتل الإرهابى سيندم.. صحافة العالم: الشرق الأوسط على موعد مع موجة من التصعيد.

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