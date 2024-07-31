شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مصنع مصرى لإنتاج ماكينات الرى والمولدات بالبحيرة برعاية التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عن افتتاح أول مصنع مصري متخصص في إنتاج ماكينات الري الزراعية، ومحركات البنزين، ومولدات الكهرباء بمحافظة البحيرة.

يقع المصنع على مساحة 3000 متر مربع، ويتميز بقدرته الإنتاجية التي تصل إلى حوالي 500 ماكينة ري زراعية يومياً، بالإضافة إلى المحركات ومولدات الكهرباء. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية دورات تدريبية مكثفة لـ50 متطوعاً على مدار شهر كامل، تمكنوا خلالها من اكتساب المهارات اللازمة لصناعة، فك، وتركيب ماكينات الري الزراعية، المحركات ومولدات الكهرباء. وقد تم تصميم هذه الدورات بالاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال، مما يضمن جودة الإنتاج واعتماد المعايير العالمية.

يأتي افتتاح هذا المصنع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تؤكد على أهمية تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز الصناعة المحلية، كما يعكس التزام مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بدعم المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

يعتبر هذا المصنع نموذجاً يحتذى به في مجال الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، حيث تمكنت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، من تحقيق إنجاز وطني فريد من نوعه، يتمثل في إنشاء أول مصنع مصري للري والطاقة بيد شباب مصري مؤهل.

وبهذا الإنجاز الكبير، يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التزامه بدعم التنمية المستدامة في مصر، وتساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية مصر 2030.